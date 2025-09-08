Latvijā pirmo reizi mērīta sabiedrības tiesībpratība - zināšanu līmenis viduvējs
Vairāk nekā puse jeb 55% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka labi pārzina savas tiesības, bet 6% uzskata, ka ir pilnībā informēti par savām tiesībām un pienākumiem, liecina pirmais Latvijas vēsturē veiktais mērījums par iedzīvotāju tiesībpratību.
"Latvijas Vēstneša" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Berg Research" veiktajā pētījumā atklājies, ka gandrīz trešdaļa jeb 29% respondentu uzskata, ka ir vāji informēti par savām tiesībām, bet 3% vērtē, ka par šo tēmu nav informēti vispār.
53% aptaujāto uzskata, ka informāciju par savām tiesībām ir viegli atrast, bet 31% domā, ka šādu informāciju atrast ir grūti vai ļoti grūti.
Nedaudz vairāk par pusi jeb 52% respondentu norādījuši, ka valsts iestāžu informācija ir grūti saprotama. Tikai 38% norādījuši, ka valsts iestāžu informācija ir viegli vai ļoti viegli saprotama.
Kopumā Latvijas iedzīvotāji pašvērtējumā skalā no četri līdz 16 zināšanas par savām tiesībām novērtēja ar 9,97, kas ir vidēji zems novērtējums, uzskata pētījuma veicēji.
Visaugstāk savas zināšanas novērtēja cilvēki ar nepabeigtu augstāko izglītību un augstāko izglītību, kā arī ar vidējiem ienākumiem virs 1001 eiro vai vispār bez ienākumiem.
Zemāk savas zināšanas novērtē cilvēki ar vidējo, vidēji profesionālo un nepabeigto augstāko izglītību, ka arī ar ienākumiem līdz 1000 eiro.
Visvairāk aptaujāto norāda, ka labāk izprotot darba tiesības un juridiskus jautājumus, bet vissliktāk - parādu piedziņas procesu un personu datu aizsardzības jautājumus.
Respondenti uzsver, ka tiesībpratības līmenis ir augstāks, ja pēdējā laikā ir bijusi praktiska pieredze, kārtojot tiesību jautājumus.
"Latvijas Vēstnesis" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Berg Research" 2025.gada vasarā veica kvantitatīvu iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kā sabiedrība kopumā vērtē savas zināšanas un informācijas pieejamību par dažādiem tiesību jautājumiem. Aptaujā piedalījās 1012 respondenti.
Iedzīvotāju tiesībpratības mērījums Latvijā tiek veikts pirmo reizi. Tā mērķis ir iegūt kvalitatīvus un salīdzināmus datus, kas atspoguļo iedzīvotāju pašnovērtējumu zināšanām par savām tiesībām un spēju izprast valsts pieņemtos likumus un noteikumus.