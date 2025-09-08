Aleksandrs Čaks.
Kultūra
Šodien 10:48
Vai pazīsti kādu, kura darbs iedvesmo? Aicina pieteikt pretendentus Aleksandra Čaka balvai
Līdz 2025. gada 15. septembrim Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Aleksandra Čaka muzeju aicina pieteikt kandidātus Aleksandra Čaka balvai.
Vai pazīsti kādu, kura darbs iedvesmo, kurš ar mākslu vai pētniecību spodrina Rīgas tēlu un godā Aleksandra Čaka mantojumu? Tagad ir īstais brīdis viņu izcelt!
Šī balva, iedibināta dzejnieka simtgadē 2001. gadā un tiek piešķirta reizi divos gados – par augstvērtīgu ieguldījumu Aleksandra Čaka personības un daiļrades izpētē un popularizēšanā, kā arī par mākslinieciski augstvērtīgu Rīgas interpretāciju.
Par sniegumu aizvadītajos divos gados Muzejs aicina pieteikt pretendentus divās kategorijās:
- par mākslinieciski augstvērtīgu un novatorisku Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā, arhitektūrā, grāmatniecībā, dizainā, filmu, teātra vai vizuālajā mākslā;
- par nozīmīgu ieguldījumu Aleksandra Čaka daiļrades izpētē, saglabāšanā, popularizēšanā vai tulkošanā.
Pieteikumus aicina iesniegt, aizpildot pieteikuma veidlapu Aleksandra Čaka muzeja mājaslapas sadaļā “Čaka balva” un nosūtot to uz e-pastu: caks@riga.lv vai iesniedzot personīgi Rīgā, Lāčplēša ielā 48-8 līdz 2025. gada 15. septembrim (ieskaitot).