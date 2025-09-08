Valsts autoceļu tīklā turpinās remontdarbu sezona, visvairāk satiksmes ierobežojumu ir Vidzemē, kā arī Latgalē.
Sabiedrība
Šodien 08:28
Autovadītāju ievērībai: plašākie ceļu būvdarbi turpinās Vidzemē un Latgalē
Valsts autoceļu tīklā turpinās remontdarbu sezona, visvairāk satiksmes ierobežojumu ir Vidzemē, kā arī Latgalē. Uz Vidzemes šosejas (A2) no Grundzāles līdz Lācupiem trīs luksofora posmi un ceļam papildu jāplāno līdz pat 50 minūtēm, arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) posmā līdz Sventei trīs luksofori un pusstundu ilgāks laiks ceļā.
Uz remontdarbu laiku no šodienas, 8. septembra, plkst. 8.00 līdz piektdienas, 12. septembra, plkst. 20.00 slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Lodē uz valsts reģionālā autoceļa Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20). Apbraukšana pa autoceļu Liepa–Smiltene (V323) un Ķērpji–Jullas (V332).
Dodoties ceļā, aicinām ieskatīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā, kur atrodama informācija par visiem aktuālajiem ierobežojumiem valsts autoceļu tīklā.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu; intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumi;
- Vidzemes šosejas (A2) posmā no Grundzāles līdz Lācupiem trīs luksofora posmi, platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks līdz 50 minūtēm;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens luksoforu posms, reversā kustība bez luksoforiem, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz Daugavpils apvedceļa (A14) un A14 posmā līdz Sventei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļa Ragana–Limbaži (P9) posmā no Vidrižiem līdz krustojumam ar autoceļu Dravnieki–Kaijas–Straupe–Līgatne (V127) viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums līdz 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Aglonas līdz Eikša ezeram ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 25 minūtes;
- autoceļa Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;• autoceļa Siliņi–Aknīste–Lietuvas robeža (P74) posmā no Siliņiem līdz Grāvīšiem viens luksofora posms, ātruma ierobežojums 50 un 70km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes.
- autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā no Kokneses līdz Vecbebriem seši luksofora posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicina zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555