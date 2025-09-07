Šogad izsniegti 42 psihiatra atzinumi par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes
Nacionālajā psihiskās veselības centrā (NPVC) šogad tikuši izsniegti jau 42 psihiatra atzinumi par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes.
Kā skaidro NPVC, atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes, kas saistītas ar Latvijas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa saņemšanu, regulē Ministru kabineta noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par pārbaudi.
Pēc šiem noteikumiem valodas zināšanas līmeņa apliecība ir jāuzrāda, stājoties darbā, un šajos noteikumos katrai profesijai ir noteikts, kāda līmeņa zināšanām ir jābūt. Noteikumu pielikumā norādīts, ar kādām diagnozēm atbrīvojumu no visas vai daļas valsts valodas prasmju pārbaudes psihiatrs var izsniegt.
Atbrīvojums vai atvieglojumi no valsts valodas prasmes pārbaudes tiek piešķirti cilvēkiem ar nopietniem veselības traucējumiem. Noteikumi paredz, ka pilnīgu atbrīvojumu var saņemt personas ar smagām psihiskām vai kognitīvām saslimšanām, piemēram, dažādām demences formām, šizofrēniju vai smagu garīgu atpalicību.
Savukārt pie mēreniem traucējumiem - piemēram, dzirdes, redzes vai artikulācijas traucējumiem - tiek atvieglotas tikai konkrētas pārbaudes daļas, piemēram, klausīšanās, lasītprasme vai runātprasme.
Lai noteiktu jebkuru diagnozi, veselības stāvoklim jāatbilst diagnozes kritērijiem, kas aprakstīti Starptautiskajā slimību klasifikatorā SSK-10, tajā skaitā arī veicot izmeklējumus, kas to pierāda. Šeit nepietiek vien ar ārsta aprakstu, uzsver centrā.
Atzinumu cilvēks, kam tas izsniegts, tālāk iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai saņemtu attiecīgo statusu vai atļauju, vai arī darba devējam. NPVC arī izdots rīkojums, kas nosaka atzinumu sniegšanas kārtību, lai preventīvi izvairītos no iespējamas negodprātīgas rīcības.