Gulbenes Dzirnavu dīķī nedēļas nogalē plāno sākt peldošo salu uzstādīšanu
Šajā nedēļas nogalē tiks uzsākta peldošo salu uzstādīšana Gulbenes Dzirnavu dīķī. Salu rāmji ir jau izgatavoti, bet augsnes un augu daļas savietošana notiks pie paša Dzirnavu dīķa. Uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums, informē, ka sākotnēji salas plānots noenkurot dīķa malā, veikt kopējās konstrukcijas pārbaudes un tad nākošās nedēļas laikā visas 3 salas iepludināt un noenkurot tām paredzētajās vietās dīķa centrālajā daļā.
Peldošās salas Dzirnavu dīķī tiek uzstādītas ar mērķi mazināt dīķī esošo piesārņojumu, kā arī paaugstināt informētību par Dzirnavu dīķi kā vienu no pilsētas ūdenskrātuvēm, palielināt izpratni par zaļo infrastruktūru kā bioloģiskās daudzveidība patvērumu pilsētā.
Aktivitātes norisinās projekta “Floating islands as biodiversity pit stops and pollution cut outs towards more resilient cities”/“Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai” jeb BioFloat ietvaros, ko Gulbenes novada pašvaldība īsteno no 2023. gada beigām.
Projektu "BioFloat" (EE-LV00026) finansē Interreg VI-A Igaunijas - Latvijas programma 2021.-2027.gadam.
Projekta vadošais partneris ir Latvijas Hidroekoloģijas institūts, pārējie projekta partneri ir Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs, Igaunijas Dabaszinātņu universitāte, Latvijas ornitoloģijas biedrība, ALPS ainavu darbnīca, Gulbenes novada un Cēsu novada pašvaldība.
Gulbenes novada pašvaldības projekta daļas izmaksas – 80 000,00 EUR, no tā ERAF finansējums 80% – 64 000,00 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums 10 % – 8 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10 % – 8 000,00 EUR.
Tiesa, Gulbenes laikrakstā "Dzirkstele" elektroniskajā versijā šīs ziņas komentētāji izsakās kritiski. "Dīķis šogad ir tā aizaudzis, ka pat gulbjiem nav kur peldēt. Šīs salas ir kārtējāis fufelis naudas atmazgāšanai visos līmeņos. Ja reāli grib tīrāku dīķi, tam ir jānolaiž ūdens un jāizmēž piesārņoto dūņu kārta un niedru audzes. Salas varētu palaist iztīrītā dīķī, būtu gan jēga, gan skaisti. Tagad tikai darbības imitācija!" pikts kāds komentētājs. "Bija jāsāk ar kanalizācijas laidējiem dīķī. Citādi cīņa ar vējdzirnavām," norāda cits.