Šodien 15:53
Taksometra vadītājs veicis prettiesiskas darbības; aicina atsaukties cietušās sievietes
Valsts policijas amatpersonas aizdomās par vairāku smagu noziegumu izdarīšanu ir aizturējušas attēlā redzamo 1979. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija atsaukties personas, kuras ir cietušas no šī vīrieša prettiesiskajām darbībām, zvanot pa tālruņa numuru 67829203.
Tāpat likumsargi aicina atsaukties sievietes, kuras zemāk norādītajos datumos brauca pēc naktskluba "Rigonda" Nīcgales ielā 2a, Rīgā, apmeklēšanas kopā ar attēlā redzamo vīrieti, kurš sniedza taksometra pakalpojumus ar automašīnu "Volvo XC 60"s:
- 15. martā plkst. 6.34 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs "Rigonda") virzienā uz Jasmuižas ielu, Rīgā.
- 5. aprīlī plkst. 3.14 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs "Rigonda") virzienā uz Marsa gatvi, Rīgā.
- 7. jūnijā plkst. 7.46 no Nīcgales iela 2a, Rīgā (nakts klubs "Rigonda") virzienā uz Cekuli, Ropažu novads.
Valsts policija aicina arī atsaukties sievieti, kurai ir attēlā redzamais tetovējums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.