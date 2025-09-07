Nenokavē! Jau šovakar pie Latvijas debesīm būs manāms asins Mēness
Svētdien, 7. septembrī, Latvijā gaidāms Mēness aptumsums, kura laikā Zemes pavadonis pavisam no debesīm "neizzudīs", bet iekrāsosies sarkanos toņos.
Rīgā aptumsuma pilnā fāze sāksies plkst.20.30, tā beigsies plkst. 21.53, bet aptumsuma maksimums būs plkst. 21.12. Sinoptiķi gan brīdina, ka skatu patraucēt varētu mākoņi, kas daudzviet segs debesis. Tāpat jāpiebilst, ka minētajā laikā Mēness atradīsies zemu pie horizonta, tādēļ ietecams asins Mēnesi vērot no augstākas vietas, ko neaizsedz šķēršļi.
Mēness aptumsums notiek, kad Zeme atrodas tieši starp Sauli un Mēnesi, bloķējot saules gaismu un metot ēnu uz Mēness virsmas. Tā kā Mēness atradīsies pilnīgā ēnā, mēs to neredzēsim pilnībā, bet tas iegūst sarkanu nokrāsu.
Zinātnieki skaidro, ka šāda nokrāsa būs redzama tādēļ, ka saules gaisma, kas šķērso Zemes atmosfēru, tiks izkliedēta - proti, īsākie viļņi (zilie un zaļie gaismas viļņi) izkliedēsies, kamēr mūsu acīm būs redzami garākie jeb sarkanie un oranžie gaismas viļņi, kas tiks novirzīti uz Mēness virsmu. Šo efektu sauc par Reileja izkliedi.
"Visā vēsturē cilvēki asins Mēnesi uzskatīja par sliktu zīmi. Bet patiesībā tā ir tikai gaismas laušana caur Zemes atmosfēru — tas ir tas pats efekts, kas bieži mums ļauj novērot sarkanus saulrietus," norāda Griničas Karaliskās observatorijas astronoms, Dr. Edvards Blūmers.