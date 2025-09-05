VIDEO: zemi helikoptera lidojumi virs Rīgas centra - ar vērienu sākas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025"
Šonedēļ visā Latvijas teritorijā sākušās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošās valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025", kurās piedalīsies aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīru un zemessargu.
Šodien Zaķusalā notika visaptverošas valsts aizsardzības mācību "Namejs 2025" paraugdemonstrējums. Zaķusalas krastmalā 12 notika mācību viesu un mediju diena, kurā tika demonstrēta Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto un civilo partneru sadarbība un kaujas spējas. Viesiem un medijiem bija iespēja vērot, kā iesaistītās vienības praktiski parāda gatavību ātri un efektīvi reaģēt uz dažāda veida drošības apdraudējumiem.
Paraugdemonstrējuma laikā bija iespēja redzēt Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto spēku kopīgu taktisko vingrinājumu, kas paredz dinamisku uzbrukumu nosacītā pretinieka nocietinājumiem.
Otrdien visā Latvijā sākās Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025", kas norisināsies līdz 8.oktobrim. Mācībās piedalās karavīri un zemessargi no visām NBS vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
Mācībās trenēs sadarbību ar Krīzes vadības centru un Civilās aizsardzības Operacionālās vadības centru, tostarp Valsts kanceleju un nozaru ministrijām, to padotības iestādēm, valsts drošības iestādēm, vairākām pašvaldībām un komersantiem, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.
Mācības tiek organizētas sadarbībā ar NATO daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" štābu. Tajās būs iesaistīti sabiedroto karavīri no ASV, Igaunijas un Lietuvas, NATO daudznacionālās brigādes Latvijā štāba, NATO spēku integrācijas vienības Latvijā, Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā.
Mācībās NBS cieši sadarbosies ar Apvienotajiem reaģēšanas spēkiem (JEF), lai nodrošinātu savlaicīgu situācijas uzraudzību, veiktu atturēšanas pasākumus un stiprinātu kopējo reaģēšanas spēju Baltijas reģionā. Sadarbība apliecina JEF dalībvalstu vienotību un gatavību operatīvi rīkoties apdraudējuma gadījumā, kā arī veicina savstarpējo savietojamību un operacionālās procedūras pilnveidi, norāda NBS.
Mācību laikā paredzēta sadarbība ar Lielbritānijas bruņoto spēku inženieriem, lai kopīgos treniņos attīstītu inženieratbalsta spējas un pilnveidotu savstarpējo sadarbību Latvijas teritorijā veicamu operāciju laikā.
NBS uzsver, ka, reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas valsts aizsardzības sistēmai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi. Tādējādi visaptveroša valsts aizsardzības sistēma ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotājus un citas personas.
Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir sekmēt valstiski svarīgu funkciju darbību plānošanas, koordinēšanas un partnerības sistēmas izveidošanu starp valsts institūcijām, kā arī privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā, uzsver NBS.
Mācības "Namejs" ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014.gada.