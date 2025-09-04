Vairākās Pārdaugavas ielās atcelti ierobežojumi graudu transportam. Lauksaimnieki: to vajadzēja krietni agrāk
Rīgā līdz 1. novembrim vairākās maģistrālajās ielās, tostarp Mūkusalas ielā un uz Daugavgrīvas šosejas, atcelti ierobežojumi kravas transportam. Lēmums pieņemts, lai atvieglotu graudu nogādi uz ostām, vēsta 360TV Ziņas.
Lauksaimnieku organizācijas gan norāda – atļauja bijusi nepieciešama krietni agrāk. Zemnieku saeimā skaidro, ka vispiemērotākais brīdis šādam solim būtu bijis augustā, kad satiksme pilsētā ir retāka un sakrīt ar aktīvāko ražas novākšanas laiku. Tas ļautu būtiski ietaupīt, jo daļa transporta izmaksu radušās tieši dīkstāves dēļ.
Rīgas dome atzīst, ka lēmuma pieņemšana aizkavējusies, jo atbildīgajā departamentā šobrīd nav pastāvīgas vadības. Dome uzsver, ka tiklīdz problēma nonākusi tās redzeslokā, ierobežojumi nekavējoties atcelti. Turklāt jau ceturtdien paredzēta tikšanās ar Zemnieku saeimu, lai vienotos par risinājumiem nākotnē un nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.
Graudu kooperatīvu pārstāvji pieļauj, ka arī novēlots lēmums ļaus ietaupīt, jo atvieglos transportēšanu uz Rīgas ostām, kur tiek veikti lielākie eksporta darījumi. Viņi atgādina, ka ražas novākšana daudzviet vēl turpinās – ja Zemgalē un Kurzemē darbi jau tuvojas noslēgumam, tad Latgalē un Vidzemē vēl jānovāc līdz pat trešdaļai labības.