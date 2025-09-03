Nav pietiekama finansējuma, lai par nomedītajām mežacūkām izsniegtu kompensācijas
Valsts budžetā nav pietiekama finansējuma, lai medību veicināšanas nolūkā medniekiem par nomedītajām mežacūkām izsniegtu kompensācijas, trešdien medijiem atzina Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektors Andis Purs.
Viņš uzsvēra, ka šādas iespējas patlaban ir ļoti ierobežotas, ņemot vērā valsts budžeta situāciju, bet dienests domā par iespējām mednieku motivēšanai.
Puraprāt, ĀCM ierobežošanai galvenokārt jāmeklē risinājumi, kas vērsti uz savstarpēju sadarbību starp medniekiem, VMD un citām iesaistītajām pusēm, nodrošinot ātru un operatīvu informācijas apmaiņu. Tāpat dienestam būtu jāattīsta sadarbība ar lielajām cūku audzētavām, kurās varētu izmantot dzesētavas cūku ķermeņu uzglabāšanai līdz analīžu saņemšanai.
Jau ziņots, ka mežacūku populācijā ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1008 mežacūkām 27 novadu 157 pagastos un trīs pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 719 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
Tāpat šogad līdz septembrim reģistrēti astoņi ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs, kurās ir kopumā vairāk nekā 28 000 cūku. Savukārt pērn Latvijā visa gada laikā slimība tika konstatēta septiņās saimniecībās ar kopumā 595 mājas cūkām.
Pēdējais ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē konstatēts Ogres novada Lauberes pagastā SIA "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 300 cūkām. Lai likvidētu uzliesmojuma perēkli un nepieļautu slimības tālāku izplatīšanos, visas cūkas tiks likvidētas.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.