Likumsargi aizturējuši aizdomīgu vīrieti, kurš Rīgā slapstījās gar dzīvokļu logiem un veidoja slēpņus
Valsts policijas darbinieki šī gada 20. augustā pamanīja aizdomīgu vīrieti, kurš Rīgā, Jūrmalas gatvē, slapstījās gar dzīvokļu logiem. Ieraugot likumsargus, vīrietis metās bēgt, tomēr pārāk tālu netika.
Izrādījās, ka aizturētais 2000. gadā dzimušais vīrietis nodarbojās ar narkotisko vielu slēpņu veidošanu. Tajā pašā dienā aizturētais vīrietis kopā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pārdaugavas pārvaldes amatpersonām devās uz vairākām vietām Zolitūdes un Imantas mikrorajonā, kur tika atrasti 18 iepriekš sagatavoti slēpņi ar aptuveni divu gramu marihuānas iepakojumiem. Slēpņi bija izvietoti dažādās vietās, piemēram, zem akmeņiem, pie žoga, pie staba u.c.
Pēc slēpņu atrašanas vīrieša dzīvesvietā tika veikta kratīšana, kuras laikā atrasti un atsavināti aptuveni 60 grami marihuānas, 20 grami hašiša, 15 grami metamfetamīna un divi marihuānas stādi, kas bija iestādīti spaiņos. Narkotiskajām vielām nozīmēta ekspertīze.
Aizturētais vīrietis pastāstīja, ka “Telegram” lietotnē viņš pievienojies anonīmai grupai, kur bija jāveic depozīta iemaksa. Pēc tās veikšanas viņš saņēma informāciju par lielāku narkotisko vielu daudzumu, kas viņam bija jāpaņem un jāsadala mazākās paciņās. Šīs paciņas pēc norādēm bija jāslēpj paša izvēlētās vietās konkrētā mikrorajonā, jānofotografē un jāsaglabā atrašanās vieta, kas pēc tam jānosūta kuratoram. Par katru atstāto paciņu viņš saņēma atlīdzību.
Aizturētais dzimis 2000. gadā un iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā. Izvērtējot aizturētās personas personību, procesa virzītājs pēc personas atzīšanas par aizdomās turēto personu piemēroja tai ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli.
Kriminālprocess šobrīd ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.