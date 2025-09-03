Saulainākais laiks šodien gaidāms valsts austrumos
Trešdien, 3. septembrī, gaiss Latvijā iesils līdz +26 grādiem un saulainākais laiks būs gaidāms valsts austrumu rajonos, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē Latvijas centrālajā daļā līst
Trešdien plkst.5 gaisa temperatūra valstī bija no +7,7 grādiem Madonas novērojumu stacijā līdz +18,3 grādiem Liepājas ostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Valstī kopumā mākoņu ir maz, bet vietām Latvijas centrālajā daļā īslaicīgi līst, jauni lietus mākoņi no dienvidiem tuvojas Kurzemei, iespējams arī pērkona negaiss, kas vietām Kurzemē jau bija naktī.
Pūš lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte ļoti laba līdz laba. Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā 14..19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienvidaustrumu vējš pūš ar ātrumu četri pieci metri sekundē, gaisa temperatūra +16 grādi.
Dienas pusē gaiss iesils līdz +26 grādiem
Dianas laikā Latvijā laiks būs daļēji mākoņains laiks, saulaināka diena austrumu novados, un vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē - rietumu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +21..+26 grādi, vietām Kurzemes piekrastē +19 grādi.
Rīgā uzspīdēs saule, dienas otrajā pusē mākoņu kļūs vairāk. Iespējams īslaicīgs lietus. Vējš pārsvarā būs lēns, vakarā gaidāms bezvējš. Gaiss sasils līdz +24..+25 grādiem. Laikapstākļus ietekmē atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem valsts rietumos līdz 1016 hektopaskāliem austrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +17,8 grādiem Alūksnē līdz +25,5 grādiem Liepājā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2.septembrī bija +37..+38 grādi Balkānos, Krievijas dienvidos un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -5 grādi Alpu kalnos.