Veloceliņu izbūvei Jūrmalas pašvaldība plāno nocirst 60 kokus
Lai veicinātu videi draudzīgu pārvietošanos un izbūvētu jaunu veloceliņu, Jūrmalas pašvaldība plāno izcirst 60 kokus gar Lielo prospektu - no tiem 55 ir skuju koki, no kuriem daļa ir bojāti, uzsver pašvaldība.
Koku ciršanai izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas notiks līdz 23.septembrim. Veloceliņu plānots būvēt gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai, ieskaitot dzelzceļa pārbrauktuvi Babītes ielā, Jūrmalā. Būvniecības iecere tiek īstenota, lai veicinātu videi draudzīgu pārvietošanās veidu un mazinātu satiksmes noslodzi, klāsta pašvaldība.
Projekta laikā paredzēta esošā gājēju celiņa pārbūve Babītes ielā, no jau īstenotā veloceliņa un autostāvvietu posma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Celiņš tiks paplašināts līdz 3,75 metru platumam un aprīkots ar gājēju labirintu, lai nodrošinātu drošu dzelzceļa šķērsošanu. Tāpat plānots paplašināt arī pašu dzelzceļa šķērsojumu.
Spilves ielā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Lielajam prospektam paredzēta jauna gājēju celiņa izbūve, arī paredzot gājēju labirintu. Tālāk šajā maršrutā tiks izbūvēts kombinēts gājēju un veloceliņš, paredzot divvirzienu kustību. Spilves ielas brauktuves platums būs septiņi metri, aiz kuras tiks izbūvēts jaunais gājēju un velosipēdistu celiņš.
Papildus paredzēts atjaunot stāvvietu pie Priedaines dzelzceļa stacijas, brauktuves labajā pusē. Stāvvietā būs vieta septiņām automašīnām, tostarp viena paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Iebraukšana stāvvietā notiks pāri gājēju un velosipēdistu celiņam, kurš šajā zonā būs pacelts par desmit centimetriem, veidojot ātrumvalni un nodrošinot priekšroku mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem.
Stāvlaukumā būs arī atkritumu konteineru laukums, paredzēts četriem konteineriem, kas no trim pusēm būs norobežots ar koka nožogojumu. Tāpat Lielajā prospektā plānota autobusu pieturvietu paplašināšana. Pieturvietās tiks uzstādītas nojumes. Pašvaldība norāda, ka šī projekta laikā tiks uzlabots savienojums ar Babīti un Rīgu, veicinot mobilitāti un iedzīvotāju pārvietošanās iespējas. Tiks atbalstīta videi draudzīga transporta lietošana un samazināts piesārņojums.