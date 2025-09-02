Ašeradens: vajag papildu ietaupījumus, lai ieviestu jauno skolu finansēšanas modeli "Programma skolā" un īstenotu citas ieceres
Nepieciešami papildus ietaupījumi valsts budžetā, lai īstenotu virkni politisko ieceru - ieviestu jauno skolu finansēšanas modeli "Programma skolā", atbalstītu demogrāfijas pasākumus un finansētu hospisa pakalpojumu, intervijā Latvijas Televīzijai otrdien sprieda finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).
Politiķis atzina, ka ir vairākas programmas, par kuru finansēšanu vēl nepieciešamas vienošanās. "Ir jādiskutē par potenciālajiem izmaksu samazinājumiem, lai šādas valdības programmas finansētu," teica Ašeradens.
Viņš informēja, ka valdība ir diskutējusi par demogrāfijas programmu 100 miljonu eiro apmērā, par "Programma skolā" ieviešanu un par 14 miljoniem eiro hospisa pakalpojumiem cilvēkiem, kuriem ārstu konsīlijs devis atzinumu, ka atlicis dzīvot ne vairāk kā sešus mēnešus.
Ministrs sola, ka, neskatoties uz šīm vajadzībām, netiks celti nodokļi un netiks palielināts budžeta deficīts.
Kā ziņots, Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķini liecina, ka skolu finansēšanas reformas īstenošanai nākamgad no valsts budžeta būs nepieciešami papildu 35,7 miljoni eiro.
Valdība iepriekš atbalstījusi izdevumu samazinājumu 171 miljona eiro apmērā 2026.gada budžetā.
2026.gadam ir atrasti papildu 171,065 miljoni eiro, kas primāri ir novirzāmi fiskālās telpas uzlabošanai. Savukārt trīs gados no 2026. līdz 2028.gadam kopumā publiskā sektora izdevumi samazināti 479 miljonu eiro apmērā.