Šī gada pensiju indeksācija senioriem papildinās maciņus ievērojami vairāk nekā līdz šim
Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) atzinīgi vērtē šā gada pensiju indeksāciju, jo īpaši atzīmējot to, ka par ilgāk nostrādātiem darba gadiem arī indeksācijas koeficients ir lielāks. “Ikvienam ir svarīgi, lai viņa darba mūžs tiktu atbilstoši novērtēts. Dažādo indeksu piemērošana ir viens no soļiem šīs sapratnes virzienā,” uzsver LSKA priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.
“Šī gada pensiju indeksācija ir pozitīvs pārsteigums ikvienam senioram. Pirmkārt jau ar to, tiks pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs līdz 1488 eiro. Atgādināšu, ka tikai pērn indeksējamā summa bija 683 eiro, bet 2023.gadā – 609 eiro. Tas nozīmē, ka pensiju pieaugums indeksācijas rezultātā būs jūtams ievērojami vairāk senioriem, kā iepriekš,” pauž Lilita Kalnāja.
LSKA ieskatā apdrošināšanas stāža sadalīšana noteiktos periodos, kas tiek ņemti vērā, piemērojot attiecīgu indeksu, var būt vēl viens no iemesliem darba gaitu turpināšanai jau esot pensijas vecumā. “Vēlme socializēties, atrasties sabiedrībā un piemērot savas profesionālās zināšanas un iemaņas ir svarīga darba gaitu turpināšanai, taču nenovērtēsim par zemu arī apziņu, ka cilvēka darba gadi valstij ir vērtība. Šajā gadījumā runa nav par naudu, bet gan par attieksmi,” saka LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece.
LSKA ieskatā ne mazāk būtiska ir pensijas indeksēšana pilnā apmērā politiski represētajiem cilvēkiem, I grupas invalīdiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, tiem vecākiem, kuri aprūpē bērnu ar invaliditāti, vai arī kuri audzina piecus vai vairāk bērnus. “Visām šīm grupām no svara ir katrs cents un pensijas indeksēšana pilnā apmērā viņiem drīzāk ir izdzīvošanas nepieciešamība, nevis greznība. Ir tomēr starpība, kā inflācija ietekmē vientuļu pensionāru, cilvēku ar invaliditāti vai daudzbērnu ģimeni”.
Lilita Kalnāja arī neslēpj gandarījumu, ka ar iedzīvotāju nodokli neapliekamais minimums pensijām no šī gada ir 1000 eiro. “Tas ir reāls solis, lai seniori, kuri var un grib strādāt, no tā neatteiktos finansiālu apsvērumu dēļ. “Šāds lēmums ļaus pietiekami daudziem senioriem iesaistīties darba tirgū, tādējādi gan apmierinot gados vecāku cilvēku vajadzību justies vajadzīgiem un dot labumu sabiedrībai, gan arī uzlabojot viņu finansiālo situāciju,” saka LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece.