Vasaras izskaņā atcelts aizliegums peldēties Gaujā pie Siguldas
Gaujas peldvietas "Sigulda" atkārtotie peldūdens paraugu rezultāti uzrāda, ka piesārņojums ir samazinājies un mikrobioloģiskie rādītāji ir normas robežās, līdz ar to Veselības inspekcija (VI) atcēlusi iepriekš noteikto aizliegumu tur peldēties,
Patlaban peldēties ir atļauts visās 59 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās, norāda VI.
Kā ziņots, peldvietā Daugavā pie Rumbulas, Rīgā, un Gaujas peldvietā "Sigulda" 29.augustā VI noteica aizliegumu peldēties. Tajā pašā dienā VI abās peldvietās ņēma atkārtotus peldūdens paraugus, lai noskaidrotu, vai peldūdens kvalitāte ir uzlabojusies.
Kā ziņots, Rīgas oficiālajās peldvietās ir laba ūdens kvalitāte, un tajās peldēties ir droši, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Pēdējās ūdens analīzes liecinot, ka tagad peldēties drīkst arī Daugavā pie Rumbulas, kur iepriekš peldēties bija aizliegts, to apliecina arī VI.
Inspekcijas speciālisti padziļināti peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās, kā laboratoriski tā vizuāli, peldsezonā pārbauda reizi mēnesī.
Laboratorijā tiek noteikti divi mikrobioloģiskie rādītāji - zarnu nūjiņu (E.coli) un zarnu enterokoku koncentrācija ūdenī.
Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā ūdens piesārņojuma atklāšanai un var liecināt par slimību izraisošo patogēno baktēriju un vīrusu klātbūtni ūdenī.
Šonedēļ oficiālo peldvietu ūdens paraugi tika ņemti pēdējo reizi 2025.gada peldsezonā. Nākamā peldūdens paraugu ievākšana mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem 59 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās notiks 2026.gada maijā, pirms peldsezonas sākuma.
Oficiālā peldsezona Latvijā sākas 15.maijā un ilgst līdz 15.septembrim.