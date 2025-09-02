Atvērta pieteikšanās konkursam “Ineses Galantes Talanti” - iespēja jaunajiem mūziķiem līdz 20. oktobrim
"Ineses Galantes fonds" sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas docētājiem un ar "Nākotnes Atbalsta fonda” atbalstu atgādina, ka pieteikumi konkursam tiek pieņemti līdz 2025. gada 20. oktobrim.
“Ineses Galantes Talanti” - tas ir ilggadējs plaša profila mākslas un izglītības projekts, kas atbalsta jaunus solistus un mūziķus klasiskās mūzikas jomā. Šī unikālā projekta ietvaros fonds atrod, attīsta un popularizē izcilākos izpildītājus, atklājot jaunas zvaigznes mūzikas pasaulē. Konkursam īpašu vērtību piešķir tā patroneses, operdziedātājas Ineses Galantes, personīgā iesaiste talantu attīstības programmā. Pateicoties tam, daudzi konkursa laureāti jau guvuši ievērojamus panākumus starptautiskajās skatuvēs.
Konkursa uzvarētāji saņem uzaicinājumus piedalīties visos fonda organizētajos mūzikas pasākumos, kā arī prestižos starptautiskos projektos. Piemēram, 17. augustā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē starptautiskā projekta “Baltijas Balva/Baltic Awards” ietvaros ar lieliem panākumiem notika konkursa uzvarētāju koncerts “Jaunie un spožie”, kurā uzstājās jau plašāk pazīstamie un pasaules skatuves iekarojošie mākslinieki: soprāns Brigita Reisone, obojists Rinalds Rozenlauks un koklētāja Elīna Agneta Lamberte. Koncertā piedalījās arī jaunais, harizmātiskais sitaminstrumentālistu ansamblis Ekho. Koncerts “Jaunie un spožie”, ko fonds organizē kopš 2023. gada, jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju: tas iepazīstina klausītājus ar jauniem talantiem, demonstrē augstu izpildītprasmi un sniedz patiesus muzikālus atklājumus.
Kā uzsver Ineses Galantes fonda ilggadējā partnera “Nākotnes Atbalsta fonda” valdes priekšsēdētāja Inga Šīna: “Atbalstot šo konkursu, ik gadu pārliecināmies par to, cik daudz mūsu valstī ir apdāvinātu cilvēku, bērnu un jauniešu, kuri sper savus pirmos soļus uz lielās skatuves. Šajā brīdī ir ļoti būtiski atbalstīt viņus, dot iespēju izpausties, attīstīt talantu, kas ļautu nākotnē kļūt par augsta līmeņa profesionāļiem. Tāpēc aicinu visus, kas sapņo par izaugsmi un karjeru mūzikas jomā, piedalīties šajā konkursā, iegūt pieredzi un virzīties tālāk!”.
Video pieteikumi un anketas jāiesniedz konkursa oficiālajā vietnē www.inesesgalantestalanti.lv līdz 20.oktobrim. Piedalīties prestižajā konkursā aicināti Latvijā dzimuši vokālisti un mūziķi gan no Latvijas, gan arī no citām pasaules valstīm, kas spēlē taustiņinstrumentus, stīgu, pūšaminstrumentus vai sitaminstrumentus. Pieteikumus var iesniegt arī iepriekšējo gadu konkursu laureāti un dalībnieki. Piedalīšanās ir bez maksas.
Konkursa “Ineses Galantes talanti” laureātus gaida naudas prēmijas, stipendijas, meistarklases ar slaveniem māksliniekiem un citas vērtīgas balvas no projekta partneriem un mecenātiem.
Konkurss “Ineses Galantes talanti” notiks divās kārtās: pirmajā kārtā žūrija vērtēs dalībnieku video pieteikumus – šis formāts noteiks, kuri izpildītāji iekļūs finālā un cīnīsies par konkursa balvām. I kārtas rezultāti tiks paziņoti 2025. gada 2. novembrī konkursa mājaslapā (www.inesesgalantestalanti.lv). No 2025. gada 3. novembra konkursa mājaslapā līdz konkursa Fināla kārtas norises dienai notiek publikas balsojums kategorijā “Publikas simpātija”. Konkursa otrais, noslēguma posms – fināls un laureātu apbalvošana noritēs 2025. gada 30. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.
Konkursa Nolikums pieejams oficiālajā vietnē www.inesesgalantestalanti.lv