Iedzīvotāji tiesībsarga amatam visvairāk atbalsta Muižnieku, Bērziņu un Jarinovsku
Sabiedriskā aptauja “Mans Tiesībsargs” noslēgusies: vislielāko atbalstu saņēmuši Nils Muižnieks, Ilze Bērziņa, Kristīne Jarinovska un arī Karina Palkova
Ir noslēgusies Kustības “Par!” organizētā sabiedriskā aptauja “Mans Tiesībsargs”. Kopš 18. augusta aptaujā piedalījās vairāk nekā 3000 Latvijas iedzīvotāju, kuri kopā Tiesībsarga amatam izvirzīja 33 Latvijas cilvēkus. Pilnie aptaujas rezultāti apskatāmi vietnē www.manstiesibsargs.lv.
Aptaujā vislielāko atbalstu saņēma:
- Nils Muižnieks — ANO īpašais ziņotājs par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā, bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs;
- Ilze Bērziņa — Rīgas Stradiņa universitātes cilvēktiesību pasniedzēja, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte;
- Kristīne Jarinovska — “Publiskās atmiņas centra” padomes priekšsēdētāja, juridisko zinātņu doktore, zvērināta advokāte;
- Sanita Osipova — Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja;
- Dace Cālīte — Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas nodaļas socioloģe;
- Karina Palkova — Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore, zvērināta advokāte.
“Uzticību Tiesībsarga institūcijai iespējams atjaunot tikai ar patiesu sabiedrības iesaisti nākamā tiesībsarga izvēlē. Ar šo sabiedrisko aptauju mēs centāmies uzzināt, kuri kandidāti iedzīvotājiem šķiet vispiemērotākie Tiesībsarga amatam. Lai gan valdību veidojošās partijas jau izteikušas atbalstu Karinai Palkovai, viņa ir tikai viena no aptaujas līderēm. Aicinām Saeimas deputātus iepazīties ar pilniem sabiedriskās aptaujas rezultātiem un tos ņemt vērā, izvirzot un ievēlot nākamo Tiesībsargu,” Miks Celmiņš, Kustības “Par!” valdes loceklis
Saeimas deputātiem līdz 4. septembrim ir tiesības un atbildība izvirzīt kandidātus Tiesībsarga amatam. Šodien sabiedriskās aptaujas rezultāti tiks nodoti Saeimas priekšsēdētājai un visiem deputātiem, lai tos ņemtu vērā, izvirzot un ievēlot nākamo tiesībsargu.