Koalīcijas vienojas tiesībsarga amatam virzīt Rīgas Stradiņa universitātes profesori Palkovu
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) apstiprinājusi, ka koalīciju veidojošās partijas vienojušās tiesībsarga amatam virzīt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesori, zvērinātu advokāti Karinu Palkovu.
Tiesībsarga amatam virzīt Palkovu piedāvājusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), paziņojumā medijiem norāda politiskais spēks. Tās valdes priekšsēdētājs Armands Krauze atzinīgi novērtē Palkovas profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, norādot, ka tas ļaušot pilnvērtīgi pildīt tiesībsarga pienākumus, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un stiprināt labas pārvaldības principu ievērošanu valsts un pašvaldību pārvaldē.
Koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē pauda atbalstu Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, zvērinātai advokātei un pieredzējušai profesionālei Karinai Palkovai, virzot viņas kandidatūru tiesībsarga amatam. Sagaidāmas vēl diskusijas frakcijās. Ņemot vērā amata… pic.twitter.com/LNJv7hiXD5— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 1, 2025
Par Palkovas kandidatūru tiesībsarga amatam ZZS informējusi valdību veidojošās partijas, saņemot partneru atbalstu, norāda ZZS. Kandidāte tiks uzklausīta tuvākajā ZZS frakcijas sēdē trešdien, 3.septembrī.
Palkova trešdien tiksies arī ar "Jaunās vienotības" Saeimas frakciju, aģentūrai LETA pavēstīja Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).
Saskaņā ar likumu tiesībsargu amatā apstiprina Saeima pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma, un tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi.