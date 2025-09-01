Izdevniecība "Rīgas Viļņi" saņem pateicību par līdzdalību Lasīšanas stūrīša nodrošināšanā Rīgas svētkos
Lai arī digitālās tehnoloģijas arvien vairāk ietekmē mūsu ikdienu un lasīšanas paradumus, VAS “Latvijas Pasts” joprojām ir pārliecināts – lasīt ir svarīgi, un drukātie preses izdevumi ir būtiska šīs pieredzes daļa. Nereti tieši drukātie mediji ir digitālā satura pirmavots, un to vērtība sabiedrībā ir nenovērtējama.
Rīgas svētkos Uzvaras parkā mūsu mērķis bija ne tikai veicināt interesi par lasīšanu, bet arī izcelt Latvijas izdevēju piedāvātā satura daudzveidību un kvalitāti. Mūsu pastnieki ik dienu rūpējas, lai katrs lasītājs savā pastkastītē saņemtu sev tuvāko izdevumu – svētkos vēlējāmies šo pieredzi pārvērst kopīgā piedzīvojumā.
Pateicoties Poligrāfijas grupas “Mūkusala” un izdevēju atsaucībai, lasītava kļuva par vienu no apmeklētāju iecienītākajām aktivitātēm. Radošās darbnīcas, kur no makulatūras tapa individuāli un kopīgi mākslas darbi, radīja īpašu atmosfēru, bet tieši izdevniecības "Rīgas Viļņi" nodrošinātais preses izdevumu klāsts piešķīra svētkiem saturisku dziļumu. Tas uzrunāja gan bērnus, gan pieaugušos, radot iespēju nesteidzīgi iepazīt un no jauna atcerēties drukāto izdevumu priekšrocības.
Apmeklētāju interese apliecināja – katram izdevumam ir savs lasītājs, un katram lasītājam – savs izdevums. Tāpēc Poligrāfijas grupas “Mūkusala” izteikusi pateicību izdevniecībai "Rīgas Viļņi" par dalību projektā.