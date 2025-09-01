Valsts policijas koledžā mācības sācis līdz šim lielākais jauno kadetu skaits.
Tava izglītība
Šodien 13:40
Valsts policijas (VP) koledžā šogad mācības sākuši 217 jaunuzņemtie studenti, kas ir līdz šim lielākais uzņemto kadetu skaits Valsts policijas koledžas pastāvēšanas laikā, informēja VP.
Tāpat kā citās Latvijas skolās un augstskolās, arī Valsts policijas koledžā 1.septembris ir svētku diena, kas iezīmē jaunā studiju gada sākumu. Kopumā šajā studiju gadā koledžā zināšanas un prasmes apgūs 419 topošie likumsargi, kuru vidū ir gan otrā, gan trešā kursa kadeti.
Svētku noskaņu papildinās arī 3.septembra svinīgā ierinda VP koledžas ierindas laukumā, kurā ar uzrunu klātesošos sveiks VP priekšnieks ģenerālis Armands Ruks.