Šogad studijas RSU sāks 429 ārvalstu studenti no 42 valstīm
Šogad studijas Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) sāks 429 ārvalstu studenti no 42 valstīm, informēja augstskola.
Uzņemto ārvalstu studentu skaits pēdējos gados nedaudz samazinājies. Ja 2023.gadā studijas sāka 508 jaunieši no 39 valstīm, tad pērn - jau par 72 mazāk jeb 436 studenti no 43 valstīm.
Augstskolā uzņemto ārvalstu studentu skaita samazināšanos skaidro ar apzinātu universitātes politiku. Proti, ārvalstu studējošajiem paaugstinātas prasības uzņemšanā, samazinot pieejamo vietu skaitu populārākajās angļu valodas programmās. Tas darīts ar mērķi celt studējošo zināšanu kvalitāti.
Līdztekus kopējais studentu skaits universitātē nesamazinās, un interese par studijām RSU pieaug, norādīja augstskolā.
Visvairāk ārvalstu studentu šogad uzņemts medicīnā - 370, zobārstniecībā - 36, bet pārējās programmās - diplomātijā, veselības vadībā un biznesā - attiecīgi astoņi, astoņi un septiņi studenti.
Lielākā daļa šogad uzņemto ārzemju studentu pārstāv Eiropu - Zviedriju (21%), Vāciju (19%), Somiju (19%) un Norvēģiju (17%).
Šogad RSU uzņēmusi kopumā teju 2000 jaunu studentu.