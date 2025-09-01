Redzamība miglā vietām nepārsniedz 150 metrus
Septembra pirmajā rītā lielā Latvijas daļā ir slikta redzamība, vietām - galvenokārt valsts dienvidos - redzamība miglā nepārsniedz 100-200 metrus, liecina meteoroloģiskā informācija.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem mazākā redzamība plkst.5 bija 110-170 metri Skrīveru, Rucavas un Zīlānu novērojumu stacijā.
Gaisa temperatūra tobrīd bija no +8,6 grādiem Madonas novērojumu stacijā līdz +16,5 grādiem Ventspils ostā.
Debesis pārsvarā klāj mākoņi un vietām smidzina lietus. Vēja praktiski nav. Gaisa kvalitāte galvenokārt laba.
Rīgā lielākoties mākoņains rīts, vietām migla, valda bezvējš. Gaisa temperatūra īsi pēc pieciem rītā no +9 grādiem lidostā līdz +14 grādiem Daugavgrīvā.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +15,5 grādiem Alūksnē līdz +22,0 grādiem Rucavā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 31. augustā bija +38..+39 grādi Spānijā, Kiprā un Krievijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu aptuveni nulle grādu vietām Somijā, kā arī Skandināvijas un Krievijas ziemeļos.