Šis gads biškopībā vērtējams kā slikts, atklāj biedrība
Šis gads biškopībā vērtējams kā slikts un iegūtā medus raža ir maza, pastāstīja Latvijas Biškopības biedrības (LBB) valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis.
Viņš norādīja, ka sezona ir gandrīz noslēgusies un laikapstākļi biškopjiem visu vasaru bijuši nelabvēlīgi. Tradicionāli biškopji gadā iegūst no 30 līdz 50 kilogramiem medus, profesionālie biškopji - virs 50 kilogramiem medus, bet šogad situācija esot daudz sliktāka.
Brusbārdis akcentēja, ka sliktākā situācija ir Latvijas austrumos, kur, piemēram, Gulbenē biškopji šogad spējuši ievākt tikai piecus līdz desmit kilogramus medus. Situācija būtiski atšķiras dažādos reģionos, un Kurzemē tā ir labāka, bet iegūtie medus apmēri ir zem pēdējo gadu vidējā līmeņa.
Viņš skaidroja, ka šā gada sliktā sezona gan nebūs pietiekami būtisks iemesls, lai biškopji pārtrauktu darbību un biškopība kā hobija profesija turpinās pastāvēt. Tomēr viņš minēja, ka ir atsevišķi biškopji, kuri pārtrauc darbību šajā nozarē, bet tas ir galvenokārt saistīts ar pēdējos gados pastāvošo medus krīzi.
Tāpat LBB valdes priekšsēdētājs norādīja, ka medus cenas šogad nedaudz cēlušās vairumtirdzniecībā, bet izmaiņas nav būtiskas. Medus nozare ir saistīta ar Eiropas Savienības (ES) kopējo tirgu, un Latvijas biškopji ir atkarīgi no kopējās tirgus situācijas.
