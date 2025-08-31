Zinību dienā dažviet gaidāms lietus
Zinību dienā vien dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.
Diena būs mākoņaina, tomēr vietām caur mākoņiem izsprauksies saules stari. Saglabāsies lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +17...+21 grāda robežās.
Rīgā lielākā dienas daļa būs mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi, tomēr vairāk debesis skaidrosies vakarpusē. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +18...+20 grādu robežās.
Naktī uz pirmdienu debesis virs Latvijas skaidrosies tikai brīžiem un vietām līs. Nakts sākumā galējos austrumu rajonos līs stiprāk un iespējams pērkona negaiss, bet nakts otrajā pusē vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, tāpēc atsevišķos rajonos veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs +11…+16 grādu robežās.
Rīgā nakts būs mākoņaina, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +14…+15 grādi.