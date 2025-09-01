Lietuvā nolemts iedzīvotājiem izsniegt pensiju uzkrājumus. Vai Latvijā arī tā darīs?
Lietuvā ir uzsākta otrā līmeņa pensiju sistēmas reforma. Varas iestādes ļaus ikvienam interesentam 2026. un 2027. gadā izņemt iemaksātos un nopelnītos līdzekļus no otrā līmeņa pensiju fondiem bez nodokļu nomaksas.
Eksperti prognozē, ka tiks izņemta aptuveni puse no kopējiem uzkrājumiem. Apmēram piektā daļa no izņemtās naudas tiks ieguldīta nekustamajā īpašumā. Taču, ņemot vērā neseno līdzīgo pieredzi Igaunijā, lielākā daļa līdzekļu, visticamāk, tiks vienkārši iztērēta dažādiem pirkumiem.
Ekonomisti tajā nesaskata neko īpaši pozitīvu. Lietuvas ekonomika pēdējos gados uzrāda izaugsmi, patēriņš jau tā ir ievērojami pieaudzis, un mājokļu tirgus šobrīd strauji atkopjas - papildu stimuls var radīt pārkaršanas risku Lietuvas ekonomikai, vēsta portāls LRT.
Pēc prognozēm, "pensiju ballītes" rezultāts būs straujāks IKP pieaugums nākamajā gadā, taču arī ievērojami augstāka inflācija un daudz straujāks mājokļu cenu kāpums, nekā iepriekš tika prognozēts.
Pēc ballītēm bieži vien seko paģiras. Tāpēc Lietuvā jau 2027. gadā var sagaidīt IKP pieauguma palēnināšanos. Taču īstais kaitējums būs ilgtermiņā - mazākas pensijas nākotnes pensionāriem un lielāks nodokļu slogs strādājošajiem.
Igaunijā atļāva izņemt pensiju uzkrājumus pirms vairākiem gadiem. Valsts attīstībai kopumā šādas rīcības sekas bija negatīvas. Un kā ar Latviju? Mūsu valstī šī ideja pagaidām pat netiek apspriesta - ne valdības līmenī, ne pat ekspertu aprindās.