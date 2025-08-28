Prezentē Jēkaba Tutiņa debijas albumu "Not Quite Baroque", par ko Maestro Raimonds Pauls ir atzinis: "Tur viss ir pareizi uzrakstīts!”. FOTO

Komponista Jēkaba Tutiņa debijas albumu "Not Quite Baroque" prezentācija Benjamiņa namā; 28.08.2025
28. augustā komponista Jēkaba Tutiņa debijas albumu "Not Quite Baroque" oficiāli atklāja Benjamiņa namā. "Klasiskas elegances un emociju piesātināta klausīšanās pieredze," savu sniegumu klausītājiem raksturo pats komponists. Bet vēl lielāku komplimentu viņa veikums bija saņēmis no paša Maestro Raimonda Paula.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Latvijas Radio" studijā šomēnes valdīja īpaša noskaņa, kad Maestro Raimonds Pauls noklausījās vienu no Jēkaba Tutiņa jaunā albuma “Not Quite Baroque” skaņdarbiem. “Tīra instrumentāla mūzika, tur nav kam piesieties. Tur viss ir pareizi uzrakstīts, un viss tas labi skan,” sacīja Maestro. Tutiņš iepazīstina kultūras un uzņēmējvides elites pārstāvjus ar impērijas manifestu.
“Klausoties šo mūziku, es vēlos, lai cilvēki sevī atrod ne tikai iedvesmu, bet arī disciplīnu un gribu iet tālāk un jaudīgāk. Katrs šī albuma skaņdarbs ir kā mūzikāla saruna, kas virza klausītāju uz sasniegumiem — no pirmā līdz pēdējam skaņdarbam stiprina pārliecību un ceļ garā. "Not Quite Baroque" ir atgādinājums, ka sava impērija rodas tur, kur cilvēks notic savam spēkam, un ka patiesi lielus sapņus iespējams piepildīt tikai ar apņēmību, ticību un neatlaidību. Tā ir mūzika, kas ienāk ar autoritāti — tā nepielāgojas klausītājam, bet izmaina to. Skaņdarbi priekš ambicioziem, neatladīgiem un uz sasniegumiem vērstiem cilvēkiem. Katram savu impēriju,” šādi savu garadarbu rakturoja pats komponists Jēkabs Tutiņš.
Savukāt paša Tutiņa tīmekļa vietnē albums aprakstīts šādi: "“Not Quite Baroque” ir klasiskās mūzikas komponista Jēkaba Tutiņa debijas albums – monumentāls, emocionāli uzlādēts impērijas manifests, kurā baroka laikmeta grandiozitāte sastop mūsdienu cilvēka iekšējo suverenitāti. Šī nav mūzika visiem – tā ir izsmalcināta, disciplinēta un necieš virspusību. Tā ir radīta tiem, kuri atsakās dzīvot viduvējībā un jau zina: viņi ir domāti kam vairāk. Iedvesmots no baroka formas spējas vienlaikus pārsteigt un pakļaut, šis albums ir muzikāla struktūra, kur katrs skaņdarbs kļūst par pīlāru – nesošu elementu klausītāja iekšējā impērijā. Šī mūzika nerunā klusi un nelūdzas tikt sadzirdēta – tā ienāk telpā ar autoritāti. Tā nepieļauj vājumu un nesniedz mierinājumu – tā stiprina. Nav fona estētika, bet vibrācija, kuru sadzird tikai tie, kuri apzinās savu vērtību. “Not Quite Baroque” nepielāgojas klausītājam – tā pārveido to."
Jēkaba Tutiņa komponista gaitas aizsākās un attīstījās 2018. gadā Sv. Alberta Romas katoļu baznīcā, kur viņš veidoja savu muzikālo rokrakstu un izkopa melodiskās domas precizitāti. Viņa mūzika izceļas ar dzidri veidotām melodiskajām līnijām, kas spēj aizkustināt un emocionāli uzrunāt klausītāju.