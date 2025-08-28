Attaisnotas prombūtnes laikā Ogres mērs Helmanis tomēr uzturas pašvaldības telpās
Attaisnotas prombūtnes laikā Ogres mērs Egils Helmanis (NA) tomēr uzturas pašvaldības telpās, ceturtdien domes sēdē norādīja domes deputāte Santa Ločmele ("Par!").
Viņa stāstīja, ka ceturtdienas rītā Helmanis bijis domes ēkā un vadījis apspriedi. Ceturtdien notiek Ogres novada domes sēde, ko vada domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA, ZZS, LZP).
Domes sēdē opozīcijas deputāti interesējās, kādēļ Helmanim ilgstoši neizdodas aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis skaidroja, ka pieprasījums pielaides valsts noslēpuma saņemšanai tiks nosūtīts Valsts drošības dienestam (VDD), līdzko no Helmaņa tiks saņemta aizpildīta anketa.
Kāda pašvaldība nav iesniegusi pieprasījumu par speciālās atļaujas piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam noteiktajā termiņā. VDD uzsvēra, ka tas pašvaldībai ir nosūtījis vēstuli ar aicinājumu iesniegt pieprasījumu.
Vēlāk atklājās, ka šis pašvaldības vadītājs ir Ogres mērs Helmanis.
Helmanis sociālās saziņas vietnē "Facebook" pagājušajā nedēļā solīja aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, tiklīdz būs atguvis veselību pēc komandējumā Ukrainā gūtās traumas.
Vienlaikus Helmanis pauž viedokli, ka pie varas esošie pielaidi valsts noslēpumam izmantojot, "lai sasniegtu savus politiskos mērķus un apkarotu konkurentus".
Helmani ievainoja naktī uz 16.jūliju Ukrainā apšaudes laikā. Pēc Helmaņa stāstītā TV3, viņš guvis kontūziju, pēc kā jūtama džinkstoņa ausīs, slikta dūša un reiboņi.