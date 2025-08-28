Divu auto sadursmes dēļ ierobežota satiksme uz Ventspils šosejas Tumes pagastā.
112
Šodien 11:18
Smaga divu auto sadursme bloķē satiksmi uz Ventspils šosejas
Avārijas dēļ uz Ventspils šosejas Tumes pagastā satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu, portālu Jauns.lv informēja Valsts policija.
Šodien Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukuma novadā, Tumes pagastā uz Ventspils šosejas notikusi divu automašīnu sadursme.
Operatīvie dienesti šobrīd strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus, informē policija.