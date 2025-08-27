IZM: papildu līdzekļi speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai šogad nav paredzēti
Papildu finansējums speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai šogad tomēr nav paredzēts, izriet no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sniegtās atbildes.
Finansējums speciālās izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumu, uzturēšanas izdevumiem nav pārskatīts un palielināts kopš 2007.gada. Skolu vadītāji vairākkārt norādījuši, ka piešķirtie līdzekļi ir nepietiekami, un pat draudējuši vērsties tiesā, ja netiks atrasts risinājums.
Valdībā jūnija sākumā bija plānots izskatīt IZM priekšlikumu novirzīt speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai finansējumu, kas tika ietaupīts no mērķdotācijām speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, taču jautājuma izskatīšana tika atlikta.
Toreiz IZM nespēja paskaidrot, kāpēc jautājuma izskatīšana valdībā tika atlikta, kā vienu no iespējamiem iemesliem minot Finanšu ministrijas iebildumus par risinājuma ilgtspēju.
Tagad IZM atzīst, ka šogad papildu finansējums speciālās izglītības iestāžu uzturēšanai nav paredzēts.
Preses konferencē nedēļas sākumā izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) atgādināja, ka valdība šobrīd fokusējas uz taupības pasākumiem, nevis jaunu prioritāšu finansēšanu. Papildu līdzekļi paredzēti tikai jaunā skolu finansēšanas modeļa "Programma skolā" ieviešanai, bet pārējie ar izglītību saistītie jautājumi jārisina esošā budžeta robežās.
Uz norādi, ka valdībā jau bija virzīts priekšlikums par konkrētu finansējuma avotu speciālās izglītības iestādēm šī gada četriem mēnešiem, ne ministre, ne IZM valsts sekretārs konkrētu komentāru nesniedza, solot to darīt vēlāk individuāli.
Kā pēc tam skaidroja ministrijā, lielāks finansējums varētu tikt aprēķināts tikai tad, ja skolās pieaugs audzēkņu skaits. Tomēr papildu līdzekļi šogad nav plānoti, jo budžeta veidošanas procesā valdība uzdevusi samazināt izdevumus. Vienlaikus uzsvērts, ka esošais finansējums netiks samazināts.