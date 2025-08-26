Vairāk nekā pusmiljons eiro! Dailes teātra un poļu režisora Lukaša Tvarkovska jauniestudējuma "Orākuls" iespaidīgas kopējās izmaksas
Dailes teātra un poļu režisora Lukaša Tvarkovska jauniestudējuma "Orākuls" kopējās izmaksas pārsniegušas 500 000 eiro, otrdien preses konferencē žurnālistiem norādīja teātra direktors Juris Žagars. Dailes teātrī iestudējums Latvijas pirmizrādi piedzīvos 19.septembrī, savukārt ceturtdien, 28.augustā, "Orākuls" pasaules pirmizrādi piedzīvos Rūras triennālē, Vācijā. Žagars sacīja, ka Dailes teātris jūtas pagodināts iepazīstināt prestižā festivāla apmeklētājus ar Latvijas kultūru.
Viņš pieminēja, ka jūlijā nedz aktieriem, nedz arī tehniskajiem darbiniekiem nebija atvaļinājuma, jo notika aktīvs darbs pie jauniestudējuma, kas turpinājās un līdz pirmizrādei turpināsies Vācijā. Žagars akcentēja, ka šis ir tehniski sarežģītākais Dailes teātra iestudējums un, iespējams, viens no dārgākajiem Latvijas teātra vēsturē.
Dailes teātra direktors skaidroja, ka ieguldīt jauniestudējumā ievērojamu finansējumu varēja piecu līdzproducentu iesaistes dēļ, jo katrs nāca ar savu naudu. Viņš arī piebilda, ka jaunajā sezonā iestudējums būs skatāms ārzemēs, visai ticami, ka iestudējums būs skatāms ārzemēs arī nākamajā sezonā.
Žagars klāstīja, ka patlaban divi iestudējumi atradīsies viesizrādēs ārzemēs - "Orākuls" un "Rotkho", kas teātrim ir izaicinājums, jo daļa aktieru neatradīsies valstī, taču ar šādu situāciju teātris ir ticis galā iepriekš un tiks galā arī šoreiz.
Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs jaunajā sezonā strādās pie iestudējuma "Pirmavots", kura pamatā ir amerikāņu rakstnieces Ainas Rendas romāns ar tādu pašu nosaukumu. Viņš solīja iestudējumā risināt "lielās tēmas", proti, kā uz skatuves "savaldīt" Dailes teātra direktoru, kurš piekritis nospēlēt lomu.
Kairiša ieskatā Rendas darbs ir interesants. Centrā ir mākslinieks un viņa izvēles, kas ir ceļš mākslā un dzīvē, kā nepazaudēt sevi, nepārdot vai pārdot savu dvēseli. Žagars norādīja, ka patlaban teātra komanda strādā ļoti labi - ja pirmajos piecos gados pie Dailes teātra stūres viņam nebija laika uzņemties kādu lomu, tad tagad tas ir iespējams. Turklāt viņš piekritis spēlēt tikai tad, ja nav citas alternatīvas.
Iepazīstinot ar teātra jaunumiem, Žagars norādīja, ka drīzumā skatītājiem būs pieejama Jaunā zāle, kurā būs 340 vietas. Viņš akcentēja, ka noteiktie termiņi tiks ievēroti un sadārdzinājuma praktiski nav, vai arī tas varētu būt "saprāta robežās". Pirmais iestudējums jaunajā zālē būs režisora Matīsa Kažas izrāde "Anarhista nejaušā nāve".
Pēc Dailes teātra direktora paustā, jaunajā sezonā Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos seši iestudējumi, Jaunajā zālē - tieši tikpat daudz. Žagars skaidroja, ka darbi pie atsevišķiem iestudējumiem noritēja pagājušās sezonas beigās, jo bija skaidrs, ka skatītāji gribēs redzēt izrādes Jaunajā zālē. Raksturojot jauno sezonu, Kairišs sacīja, ka izrādes ir ļoti daudzveidīgas gan ideju, gan estētiskā noformējuma ziņā, ir arī pretrunīgi darbi un "intelektuāli sprādzieni".
"Kāda ir sezonas tēma?! Mums tāda nav vajadzīga. Izrāžu klāsts ir tik konceptuāli piesātināts un dažāds. Mums nevajag izdomāt paskaidrojumus acīmredzamajām kvalitātēm, kas ir iekodētas iestudējumos," sacīja Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs.
Kā aģentūru LETA informēja teātra pārstāve Agnese Vārpiņa, Dailes teātra sezonas pirmais jauniestudējums būs 5.septembrī, kuru Lielajā zālē varēs noskatīties Mariusa fon Maienburga "Nachtland" Toma Treiņa režijā. Latvijas pirmizrādi 19.septembrī piedzīvos Tvarkovska "Orākuls". Paredzēts, ka 24.oktobrī Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos režisora Gata Šmita iestudējums "Vēl pa vienam".
Dailes teātrī 30.janvārī pirmizrādi piedzīvos Artura Šniclera "Sapņu novele" dramatizējums, kuru Dailes teātrī iestudēs Olivjē balvas nominants, britu režisors Daniels Ragets. Savukārt 17.aprīlī pirmizrādi piedzīvos Kairiša jauniestudējums "Pirmavots", bet 12.jūnijā skatītājiem piedāvās dramaturga Matīsa Gricmaņa un režisora Valtera Sīļa dokumentālo trilleri "Rīkojums Nr. 2".
Jaunajā zālē 20.septembrī pirmizrādi piedzīvos režisora Kažas iestudējums "Anarhista nejaušā nāve", 3.oktobrī režisors Dmitrijs Petrenko skatītāju vērtējumam nodos iestudējumu "Viņš teica, viņa teica". Jaunajā zālē 28.novembrī kā režisors debitēs aktieris Niklāvs Kurpnieks ar psiholoģisko trilleri "Nāve un meitene". Režisoram Šmitam šosezon Dailes teātrī būs divi jauniestudējumi - līdzās iestudējumam "Vēl pa vienam" Jaunajā zālē 29.janvārī pirmizrādi piedzīvos iestudējums "Milzis".
Amsterdamā un Briselē strādājošais poļu izcelsmes režisors Mateušs Staņaks Dailes teātra skatītājiem 18.aprīlī Jaunajā zālē piedāvās iestudējumu "Īsti rietumi", savukārt 28.maijā pirmizrādi piedzīvos iestudējums jauniešiem "Pasaka par Tīku", ko iestudēs režisors Edgars Kaufelds, izmantojot leļļu un objektu teātra estētiku.
Šoruden Dailes teātris kļūs par "Stages" foruma un Eiropas Teātru apvienības (ETC) starptautiskās teātra konferences rīkotāju. Šis pasākums pulcēs Eiropas teātra profesionāļus uz diskusijām un lekciju programmām, līdztekus piedāvājot Latvijas teātru izrāžu skati. "Stages" forums un ETC konference Dailes teātrī norisināsies no 5.novembra līdz 9.novembrim, pulcējot aptuveni 250 vietējo un ārvalstu teātra profesionāļu.