Latvijas Bankas kolekcijas monēta “Kāposts” atzīta par labāko sudraba monētu pasaulē
ASV numismātikas publikāciju izdevniecības "Krause Publications" un tās izdotā žurnāla "World Coin News" organizētajā konkursā "Gada monēta" (Coin of the Year) par "Labāko sudraba monētu" pasaulē atzīta 2024.gadā Latvijas Bankas izlaistā kolekcijas monēta "Kāposts", informēja Latvijas Bankā.
Monēta "Kāposts" iepriekš sabiedrības aptaujā atzīta arī par "Latvijas gada monētu 2024". Šo monētu radījis mākslinieks, tēlnieks Mārtiņš Rozenfelds.
Šogad "Coin of the Year" finālā starp 10 labākajām 2024.gadā emitētajām monētām dažādās kategorijās iekļuva divas Latvijas Bankas izlaistās monētas. Viena no 10 labākajām monētām kategorijā "Mākslinieciskākā monēta" bija "Enerģijas monēta".
Kopumā konkursā bija pieteiktas aptuveni 550 monētas, bet finālā iekļuva 100 monētu no 38 valstīm.
Latvijas monētas šajā konkursā guvušas nozīmīgus panākumus arī iepriekš. 2010 gadā "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta". 2015.gadā augstāko vērtējumu nominācijā "Labākais mūsdienu notikumu atspoguļojums" ieguva sudraba kolekcijas monēta "Baltijas ceļš", 2018.gadā kolekcijas monēta "Nacionālais uzņēmējs" tika atzīta par "Mākslinieciskāko monētu", savukārt "Medus monēta" tika atzīta par pasaules "Gada mākslinieciskāko monētu" un 2020.gada monētu.
Latvijas Banka kopš 1993.gada izlaidusi 98 lata un 61 eiro kolekcijas monētu.
Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.