Lietavu laikā autovadītāji aicināti būt piesardzīgi un rēķināties ar akvaplanēšanas risku
Spēcīgas un ilgstošas lietavas apgrūtina braukšanas apstākļus: samazinās redzamība un pastāv akvaplanēšanas riski. Autovadītāji aicināti atbildīgi izvērtēt situāciju uz ceļa un braukt ļoti uzmanīgi, ievērot lielāku distanci ar priekšā braucošo automašīnu.
"VSIA Latvijas Valsts ceļi" aicināti autovadītājus neveikt riskantus apdzīšanas manevrus – lietus laikā apdzīšanu apgrūtina pasliktināta redzamība, kā arī, ja ceļa segumā iebrauktas risas, tās piepildās ar ūdeni un apdzenot riskējat dabūt vējstiklā ūdens šalti, kas uz brīdi aizsegs redzamību un ir ļoti bīstami.
Pārvietojoties pa grants ceļiem, iesaka ņemt vērā, ka tie lietus laikā kļūst ļoti slideni, pārvietojoties pa tiem, ir svarīgi ir ievērot savu joslu un pietiekamu distanci ar priekšā braucošo transportlīdzekli.
Negaisa laikā iespējamas krasas vēja brāzmas, krusa, uz brauktuves var būt lūzuši zari, kā arī lietavu dēļ var applūst ceļi un veidoties izskalojumi.
Par problēmām uz valsts autoceļiem aicina informēt, zvanot uz "VSIA Latvijas Valsts ceļi" diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555. Šī informācija tiek nodota autoceļu uzturētājiem, lai tie varētu operatīvi reaģēt un rīkoties.