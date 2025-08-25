Otrdien līs, vietām gaidāms pērkona negaiss
Otrdien debesis skaidrosies tikai brīžiem un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, bet Kurzemē un Vidzemē stipras lietusgāzes, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Gaidāmajā naktī teritorijas lielākajā daļā palaikam līs, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra būs +6...+10 grādi, piekrastē +10...+13 grādi.
Rīgā naktī debesis skaidrosies maz. Arī galvaspilsētā palaikam līs, kā arī iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Pūtīs lēns rietumu puses vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +10...+12 grādi.
Laiks saglabāsies mākoņains un lietains arī dienas laikā. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +12...+17 grādi.
Arī galvaspilsētā laiks būs mākoņains un skaidrosies vien brīžiem. Iespējams lietus, kā arī pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz +18 grādiem.