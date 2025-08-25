Mārupē naktī siro auto zagļi: nozagtas BMW stūres un paneļi
Sociālajā tīklā “Facebook” izplatīts brīdinājums par auto zādzībām Mārupē. Kā informē Valsts policija (VP), naktī uz 24. augustu reģistrēti vismaz divi oficiāli gadījumi, taču kopumā tiek ziņots par četriem.
Zagļi uzdarbojušies Vecozolu namu un Mārupes namu teritorijās, apzogot BMW automašīnu salonus. No spēkratiem nozagtas stūres, navigācijas konsoles un klimata kontroles bloki. Pēc iedzīvotāju teiktā, uzbrukumi, visticamāk, bijuši iepriekš plānoti, īpašu uzmanību vēršot uz M pakotnes aprīkojumu.
Arī Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka VP Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknī 24. augustā tika saņemta informācija, ka Mārupē ir izdarītas zādzības no divām vieglajām automašīnām. Abos gadījumos bija nozagtas transportlīdzekļu stūres un paneļi.
Saistībā ar notikušo uzsākti divi kriminālprocesi, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 175. panta 3. daļas un 185. panta 1. daļas - par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, un par svešas mantas tīšu bojāšanu.
Valsts policija aicina atsaukties noziegumu aculieciniekus vai ikvienu, kuram varētu būt izmeklēšanā noderīga informācija, zvanot pa tālruņa numuru 67950289, 67950255 vai 112!