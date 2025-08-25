Pie Esplanādes notikusi avārija.
Šodien 13:40
FOTO: Rīgas centrā sabiedriskais autobuss sadūries ar vieglo auto
Šodien Rīgā, pie Esplanādes, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta vieglā "Škoda" automašīna un sabiedriskais transports.
Kā redzams no aculiecinieka iesūtītās informācijas, sadursme bijusi pietiekami spēcīga – auto sānu daļa ir stipri ielocīta, izšāvušies arī gaisa spilveni. Negadījuma vietā strādā neatliekamās medicīniskās palīdzības un policijas ekipāžas.
Kā Jauns.lv informē Valsts policijā, sadursme notika pulksten 13.18, Rīgā, Brīvības bulvārī. Ceļu satiksmes negadījumā cieta viena persona.
Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process un policija skaidros notikušā apstākļus.