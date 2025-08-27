Patiesība par meliem: Jauns.lv skaidro telefonkrāpnieka portretu
Telefonkrāpnieki melo, zvanot un stāstot saviem “klientiem” par it kā nelaimē nonākušu tuvinieku, piedāvājot dažādas iespējas nopelnīt un izmantojot citas metodes. Šādā veidā, “spēlējoties” ar potenciālo upuru jūtām, diemžēl, viņi diezgan bieži veiksmīgi sasniedz savu mērķi gūt lielu naudu.
Ik gadu no Latvijas pilsoņiem tiek izkrāpti miljoniem eiro. Summas pieaug, un ir pamats domāt, ka ir aizvien vairāk cilvēku, kas ir gatavi ar šo nelikumīgo arodu nodarboties. Šoreiz raidījumā “Patiesība par meliem” stāstīsim, kā krāpniekus atpazīt, kas viņiem ir raksturīgs un kādēļ cilvēki iesaistās šādās noziedzīgās darbībās? Kopā ar telemārketinga speciālistu, psihologu un Valsts policijas pārstāvi analizēsim kādu telefonkrāpnieka un upura sarunas ierakstu un atklāsim, kādus paņēmienus krāpnieki pielieto, lai aptītu ap pirkstu cilvēkus, kuri pacēluši klausuli un uzķeras. Plašāk skatieties raidījumā!
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Patiesība par meliem: telefonkrāpnieka portrets" saturu atbild SIA Izdevniecība "Rīgas Viļņi".