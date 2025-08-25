Kauguru svētkos Jūrmalā uzstāsies “Sudden Lights”, “Olas” un citi mākslinieki
Sestdien, 30. augustā, Jūrmalā tiks svinēti Kauguru svētki. Tallinas ielā Kauguros norisināsies izzinošas, radošas un sportiskas aktivitātes, svētku tirdziņš un retro auto parāde. Uz lielās svētku skatuves izskanēs muzikāla programma dažādām gaumēm un vecumiem – uzstāsies “Revolūcija & Dziedātāja Amanda”, Ieva Kerēvica ar pavadošo grupu, grupa “Sudden Lights”, “Olas” un “A-Europa”. Svētku noslēgumā – multimediāla performance kopā ar Rick Feds!
Šī gada Kauguru svētki, kas norisināsies Tallinas ielā un tuvējās ielās, būs stāsts par brīnumiem, kas rodas, kad satiekas zinātkāre un radošums, zinātne un iztēle, prāts un ķermeņa pārsteidzošās iespējas.
“Brīnumu skatuve”
Plkst. 13.30, 15.00 un 16.30 apmeklētāji aicināti vērot akrobātu paraugdemonstrējumus – akrobātiskus trikus uz elastīgām kārtīm piecu metru augstumā.
Plkst. 14.00 un 16.00 skatītājiem tiks piedāvāti cirka mākslinieka – mīma “Cilvēks – balons” priekšnesumi, kas publikai liks vienlaikus smieties un apbrīnot akrobāta prasmi.
Izzinoši izklaidējošas aktivitātes visai ģimenei
Plkst. 13.00–17.00 Tallinas ielā norisināsies izglītojošas aktivitātes visai ģimenei: Rīgas Tehniskās universitātes eksperimentu studija apmeklētājiem piedāvās iepazīt ķīmijas burvību un piedalīties iespaidīgos eksperimentos, “Burbuļu salā” bērni varēs izbaudīt lielo burbuļu radīšanas prieku, bet “Greizo spoguļu ceļā” radīt neparastas pašbildes. Radošajā darbnīcā kopā ar māksliniekiem būs iespēja izgatavot krāsainas vēja dzirnaviņas, savukārt darbnīcā “Kauguru cilts” tikt pie sev tīkama sejas ornamenta. Jūrmalas Sporta skola aicinās izkustēties dažādu sporta veidu aktivitāšu laukumā.
Plkst. 13.00, 14.30 un 16.00 bērni aicināti uz jautrām dejām kopā ar Tutas Lapsu un Feneku.
Plkst. 13.30 un 16.20 gaidāma interaktīva zinātnes centra “AHHAA” izrāde “Iespaidīgi eksperimenti” – mistiskas krāsu reakcijas, dūmu mutuļi un uguņošana – jautri un izglītojoši!
Plkst. 15.00 uz laikmetīgu izrādi “Brūnais siers” bērnus aicinās teātra grupa “Kvadrifons”.
Retro auto parāde, svētku tirdziņš un kafejnīcas
Plkst. 15.00–17.00 Rūpniecības ielā norisināsies interesantāko automašīnu parāde, kurā piedalīsies gandrīz 200 spēkrati. Būs apskatāma auto ekspozīcija, klātesošie varēs tikties ar auto īpašniekiem, tuvāk aplūkot spēkratus un nofotografēties pie tiem. Notiks balsošana par savu favorītu un konkursi, kuros varēs uzzināt interesantus faktus par auto vēsturi.
Plkst. 13.00–18.00 aicināti apmeklēt svētku tirdziņu, kur būs iespējams iegādāties Latvijas amatnieku un mājražotāju radītas preces, sezonālus un ekoloģiskus produktus, kā arī skatīt amatnieku amata prasmju demonstrējumus.
Par gardām maltītēm un našķiem gādās izbraukuma kafejnīcas, kas Zaļajā laukumā būs atvērtas līdz plkst. 23.00.
Jūrmalas informatīvās teltis. 3x3 basketbols
Plkst. 13.00–17.00 apmeklētāji tiks gaidīti Jūrmalas informatīvo telšu pilsētiņā, kur dažādas aktivitātes piedāvās Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Jūrmalas muzejs, Jūrmalas Jauniešu iniciatīvu centrs, “Clean R” un Jūrmalas Futbola skola.
Plkst. 13.00 Kauguru parkā sāksies 3x3 basketbola sacensības. No plkst. 13.00 notiks spēles bērnu un jauniešu grupām, no plkst. 18.00 – sacensības pieaugušo grupām.
Svētku koncerti un multimediāla performance
Plkst. 13.00–16.00 svētku apmeklētājus ar priekšnesumiem sveiks Jūrmalas radošie talanti.
Plkst. 17.00 koncertā uz lielās skatuves uzstāsies “Revolūcija & Dziedātāja Amanda”. Plkst. 17.30 svētku apmeklētājus priecēs šarmantā dziedātāja Ieva Kerēvica ar grupu, plkst. 18.45 izskanēs alternatīvā roka grupas “Sudden Lights” koncerts, savukārt plkst. 20.00 uz skatuves kāps reperu apvienība grupa “Olas”. Plkst. 21.30 uzstāsies Latvijas deju mūzikas grupa “A-Europa”.
Svētku noslēgumā, plkst. 22.50, gaidāms pirmatskaņojums – īpaši Kauguru svētkiem veidota multimediāla skaņas, gaismas un video performance kopā ar Rick Feds, kurā sakompilēti spilgtākie mākslinieka Rick Feds mūzikas un video mākslas hiti un jaundarbi.
Pēc svētkiem būs papildu vilciena reiss Sloka (plkst. 23.57)–Rīga, kā arī papildu pilsētas autobusu reisi – aktuālā informācija tīmekļvietnē www.jurmala.lv.