Arī svētdien vairāki cilvēki apmaldījušies mežā.
112
Šodien 09:01
Brīvdienās mežā apmaldījušies vairāki cilvēki
Svētdien glābēji trīs cilvēkiem palīdzējuši izkļūt no meža, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Viens cilvēks bija apmaldījies mežā Tukuma novada Džūkstes pagastā, bet vēl divi Ludzas novada Briģu pagastā.
Sestdien šāda palīdzība bija nepieciešama trīs cilvēkiem.
Visos gadījumos ar šie cilvēkiem glābēji sazinājās telefoniski, lai apmainītos ar norādēm un informāciju. Glābēji arī raidīja autocisternas skaņas signālu, kā arī gāja cilvēkiem pretī mežā līdz viņus satika un izveda no tā.
Dienestā atgādina, ka, dodoties uz mežu, jāņem līdzi uzlādēts mobilais telefons, kas var palīdzēt ne vien pašam atrast izeju no meža, bet arī sazināties ar glābējiem. Tādā veidā cilvēka atrašana un izvešana no meža parasti izdodas daudz ātrāk.