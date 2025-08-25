Izplatīts dzeltenais brīdinājums: pirmdien gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss
Šīs nedēļas pirmā diena Latvijā atnesīs diezgan vēsu un lietainu laiku, turklāt dažviet iespējams pat pērkona negaiss, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Uzaustot dienai, laika apstākļos nav gaidāmas būtiskas izmaiņas - debesis skaidrosies tikai brīžiem un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, bet Kurzemē un Vidzemē - stipras lietusgāzes.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-18 metrus sekundē (m/s). Ziemeļaustrumu rajonos vējš būs ievērojami lēnāks. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +13...+17 grādu robežās.
Arī Rīgā dienā debesis skaidrosies tikai brīžiem un gaidāmas stipras lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-18 m/s. Gaisa temperatūra nav gaidāma augstāka par +14...+16 grādiem, prognozē LVĢMC.
Sinoptiķi pirmdien izplatījuši dzelteno brīdinājumu par vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāmām stiprām lietusgāzēm gan no rīta, gan dienā. Brīdinājums ir spēkā līdz pat pusnaktij.