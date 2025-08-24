Saeimas deputāts Mārtiņš Daģis.
Politika
Šodien 13:06
Deputāts Daģis pērn bezskaidrā naudā uzkrājis 146 000 eiro
Saeimas deputāts Mārtiņš Daģis (JV) pagājušajā gadā bezskaidrā naudā "Citadeles bankā" uzkrājis 146 000 eiro, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2024.gadu.
Daģis pērn atalgojumā par darbu parlamentā saņēma 57 176 eiro. Papildus algai viņš saņēma 6571 eiro pensijā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, 93 887 eiro ienākumus no Daiņa Līva par īpašuma pārdošanu, kas bija otrā maksājuma daļa no 2022.gadā noslēgta līguma, kā arī 54 centus procentos no AS "SEB banka".
Daģa īpašumā pērn bija trīs īpašumi Rīgā, tostarp dzīvoklis. 2024.gadā viņš iegādājās dzīvokli par 195 000 eiro, no kuriem 50 000 eiro samaksāja uzreiz, bet atlikumu - 145 000 eiro - ar bankas kredītu.
Deputāta parādsaistības pērn sasniedza 151 657 eiro.
Privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu Daģim līdzekļu nebija.