Jelgavas Pilsētas bibliotēka izpelnās uzslavas par stilīgo video.
“Kad internets pieprasa, mēs to darām!” – tā savā video aprakstā raksta Jelgavas Pilsētas bibliotēka. Video izpelnījies lielas uzslavas.
Ja ikdienā neesi "pielīmēts" sociālajiem tīkliem, iespējams, neesi redzējis trendu, kur sievietes augstpapēžu kurpēs, ar vienu izstieptu kāju, cenšas noturēt līdzsvaru, balansējot uz dažādiem priekšmetiem.
Arī Jelgavas Pilsētas bibliotēka pievienojusies šim izaicinājumam – viņu “TikTok” kontā publicēts video, kur dāma veiksmīgi saglabā līdzsvaru, tupot ar vienu izstieptu kāju uz grāmatām. Bibilotēka raksta, ka video tapšanas laikā ne viena grāmata un darbinieks necieta.
Populārākais komentārs, kas ieguvis visvairāk “patīk”, nāk no “Niktokera”: “Apēda un neatstāja drupačas.” Daudzi citi piebilst, ka tas ir “ļoti iespaidīgi” un “forši”, pievienojot uguns un īkšķīša emocijzīmes, kas skaidri rāda – video ir izcils.
@jelgavasbiblioteka Kad internets pieprasa, mēs to darām – bibliotēkas stilā! 📖 👠 😎 Un, protams, sekojam līdzi un atbalstām savējos! 🇱🇻🏀💥 ⚠️ Garantējam, ka ne viena grāmata un darbinieks necieta video tapšanas laikā! #nickyminajchallenge #eurobasket #librarytiktok #fyp #latvia ♬ original sound - Nini&Tiny