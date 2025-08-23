/Ilustartīvs attēls/
Sabiedrība
Šodien 11:03
Paziņots, ka slēdz populāro klubu "Valhalla", kurā uzstājies arī Džeisons Derulo
Pirms dienas platformā “Instagram” parādījusies sērīga vēsts — klubs "Valhalla" diemžēl vairs nevērs vaļā durvis saviem apmeklētājiem.
“Instagram” paziņojumā rakstīts: “No pirmās nakts līdz pat pēdējai šī vieta bija pilna ar enerģiju, mūziku, draudzībām, mācībām un neaizmirstamām atmiņām.”
Tāpat minēts, ka lēmumu slēgt klubu pieņemt nebija viegli, un izteikta pateicība “visiem, kuri ienāca, atbalstīja vai vienkārši dejoja šeit kaut vienu nakti”.
Komentāros cilvēki pauž atbalstu un izsaka pateicību par neaizmirstamajām atmiņām, kuras guvuši šajā klubā. Daudziem arī grūti noticēt, ka “Valhalla” vairs nebūs iespējams apmeklēt.
Naktsklubs "Valhalla", atrodas Kungu ielā 8, Rīgā. Klubs ir novērtēts par vietu, kur notieka aizraujošas ballītes, dažādi tematiski pasākumi un tajā spēlē galvenokārt populāras starptautiskas dziesmas angļu valodā.