Krievijā strauji izplatās viltus ziņa, ka Latvijā pie robežas "pašu mīnas sprādzienā" cietis robežsargs
Sabiedrība

Krievijā strauji izplatās viltus ziņa, ka Latvijā pie robežas "pašu mīnas sprādzienā" cietis robežsargs

Jana Ozoliņa

Jauns.lv

Krievija izplatījusi kārtējo viltus ziņu, šoreiz tā apgalvo, ka pie Latvijas robežas mīnas sprādziena rezultātā cietis robežsargs, vēsta Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Krievijā strauji izplatās viltus ziņa, ka Latvijā ...

NBS platformā “X” norāda, ka Krievijas medijs ziņo, ka: “Latvijā robežsargs cietis mīnas sprādziena rezultātā.” Mīnas, kā vēsta medijs, esot izvietotas pie robežas, lai “noturētu Krieviju”. 

NBS uzsver, ka tā ir dezinformācija — miera laikā mīnas netiek izvietotas un neviens nav cietis. Bruņotie spēki aicina kritiski vērtēt agresora izplatīto informāciju.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Krievijā strauji izplatās viltus ziņa, ka Latvijā pie robežas “pašu mīnas sprādzienā” cietis robežsargs" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.

Tēmas

Patiesība par MeliemKrievijaLatvijaNBSIzdevniecība Rīgas viļņiNacionālie bruņotie spēki

Citi šobrīd lasa