Krievijā strauji izplatās viltus ziņa, ka Latvijā pie robežas "pašu mīnas sprādzienā" cietis robežsargs
Krievija izplatījusi kārtējo viltus ziņu, šoreiz tā apgalvo, ka pie Latvijas robežas mīnas sprādziena rezultātā cietis robežsargs, vēsta Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
NBS platformā “X” norāda, ka Krievijas medijs ziņo, ka: “Latvijā robežsargs cietis mīnas sprādziena rezultātā.” Mīnas, kā vēsta medijs, esot izvietotas pie robežas, lai “noturētu Krieviju”.
‼️krievija melo. Atkal un joprojām. Miera laikā mīnas neizvieto un neviens nav cietis. Aicinām kritiski vērtēt agresora izplatīto informāciju. pic.twitter.com/jjyh6LVpuW— NBS (@Latvijas_armija) August 22, 2025
NBS uzsver, ka tā ir dezinformācija — miera laikā mīnas netiek izvietotas un neviens nav cietis. Bruņotie spēki aicina kritiski vērtēt agresora izplatīto informāciju.
