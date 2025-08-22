Izstādes "Džemma" atklāšana Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā; 22.08.2025.
Izstādes konceptuālā vēsts esot caur šodienas vērtību skalu, tai skaitā feminisma prizmu, no jauna "ieraudzīt" mākslinieces personību, kam savulaik sabiedrībā ...
Godinot dižās mākslinieces Džemmas Skulmes 100. dzimšanas dienu, atklāj izstādi "Džemma". FOTO
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) piektdien notikusi izstāde "Džemma" prezentācija, godinot mākslinieci Džemmu Skulmi 100.dzimšanas dienā. Plašākai auditorijai izstāde "Džemma" būs pieejama no 23.augusta līdz nākamā gada 25.janvārim.
Izstādes konceptuālā vēsts esot caur šodienas vērtību skalu, tai skaitā feminisma prizmu, no jauna "ieraudzīt" mākslinieces personību, kam savulaik sabiedrībā bijusi ietekmīga autoritāte un kas mūža garumā strādājusi ar tāda mēroga idejām un glezniecisko enerģiju, ko vēl aizvien piedēvē tikai kā vīriešu mākslā rodamu kapacitātes jaudu, stāsta izstādes rīkotāji.
Skulme ir dzimusi Latvijas modernisma klasiķu gleznotāja Oto Skulmes un tēlnieces Martas Skulmes ģimenē. Viņa ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu un Iļjas Repina Valsts akadēmiskā glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta aspirantūru Ļeņingradā.
Gleznotāja regulāri piedalījās izstādēs un veidoja personālizstādes. Viņa vadīja Latvijas Mākslinieku savienību no 1977. līdz 1992.gadam, mērķtiecīgi atbalstot moderno mākslu un veicinot Mākslas dienu uzplaukumu.
Vienlaikus viņa deva ieguldījumu Atmodas virzībā Latvijā un kā PSRS Augstākās padomes un Tautas deputāte aktīvi piedalījās Mihaila Gorbačova pārbūves un atklātības demokrātiskajos procesos. 1995.gadā viņa tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni, 2019.gadā - ar Purvīša balvu par mūža ieguldījumu.
Džemmas Skulmes darbi atrodas LNMM krājumā, Valsts Tretjakova galerijā Maskavā, Ratgersa universitātes Zimmerlijas Mākslas muzejā ASV un privātkolekcijās. Gleznotāja devās viņsaulē 2019.gada 9.novembrī.