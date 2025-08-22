Rīgā pulcēsies Eiropas ūdeņraža nozares līderi - notiks Eiropas ūdeņraža ieleju forums un Ambīciju forums
No 3. līdz 5. septembrim Rīgā, Latvijas Universitātes centrālajā aulā, notiks “European Hydrogen Valleys Investment Forum 2025” un “Ambition Forum”, kopumā pulcējot ap 600 nozares līderus un investorus no visas Eiropas. Pasākumu mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu un attīstīt jaunus projektus ūdeņraža tehnoloģiju jomā.
Eiropas ūdeņraža ieleju foruma programma paredz tematiskās sesijas par ūdeņraža ražošanu, uzglabāšanu, izmantošanu rūpniecībā un transportā, kā arī investīciju piesaistes mehānismiem. Forums kļūs par nozīmīgāko tikšanās vietu Baltijas jūras reģionā, lai veidotu starptautiskas partnerības un paātrinātu ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu.
Piedalīsies arī vairāki Latvijas jaunuzņēmumi, kas aktīvi strādā pie inovatīviem risinājumiem šajā nozarē: “HySol”, “Naco Technologies”, “AI Cooperation”, “Catalyco”, “CHTC”, “LumiSense”.
"Ūdeņraža tehnoloģiju attīstība ir būtiska Latvijas ceļā uz ilgtspējīgu enerģētiku un ekonomiku ar augstu pievienoto vērtību. Investīcijas zinātņietilpīgos risinājumos – tostarp zaļajā ūdeņradī – palīdzēs mūsu uzņēmumiem ne tikai konkurēt starptautiskajos tirgos, bet arī stiprinās Latvijas lomu Eiropas inovāciju telpā. Šādas konferences veido ciešāku sadarbību starp zinātniskajiem centriem, industriju un investoriem, kas savukārt paātrina jaunu tehnoloģiju ienākšanu tirgū. Latvijai ir visas iespējas kļūt par nozīmīgu spēlētāju Baltijas un Eiropas mērogā, ja turpināsim mērķtiecīgi attīstīt ūdeņraža ekosistēmu un piesaistīt privāto kapitālu inovatīvu risinājumu attīstībai," uzsver Ģirts Greiškalns, Latvijas Ūdeņraža asociācijas valdes priekšsēdētājs.
Turpinot 2024. gada panākumus, šī gada programma ir vēl plašāka un orientēta uz konkrētu rezultātu sasniegšanu. Pirmajā dienā notiks tematiskās darbnīcas un diskusijas par ūdeņraža vērtību ķēdes optimizāciju, infrastruktūras attīstību, investīciju piesaisti un projektu finansiālo dzīvotspēju. Otrajā dienā paredzētas trīsdesmit vadošo Eiropas jaunuzņēmumu un projektu prezentācijas, individuālās “One2One” tikšanās ar investoriem, kā arī diskusijas par ūdeņraža izmantošanu transportā, enerģētikā un rūpniecībā.
Starp galvenajiem runātājiem un paneļdiskusiju dalībniekiem - Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere, “Clean Hydrogen Partnership” izpilddirektore Valerie Bouillon-Delporte, “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, “Naco Technologies” vadītājs Aleksandrs Parfinovičs, PKN Orlen ūdeņraža un sintētisko degvielu departamenta direktors Grzegorz Jozwiak.
Foruma ietvaros dalībnieki varēs iepazīties ar Latvijas ūdeņraža projektiem, tostarp Jelgavas ūdeņraža autobusu parku, Latvijā ražotu elektrolīzeri un citām inovācijām, kas apliecina mūsu valsts līderpozīcijas Baltijas jūras reģionā.
Pasākumu rīko “Tech Tour” sadarbībā ar Latvijas Ūdeņraža asociāciju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Universitāti un citiem nozares partneriem.
