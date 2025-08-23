Lūznavas muiža.
Jūgendstila pērle Lūznavas muiža svinēs savas atjaunošanas 10 gadu jubileju
7. septembrī Lūznavas muižā notiks Eiropas kultūras mantojuma dienu svinības un atjaunotās darbības desmitgades atzīmēšana ar lekcijām, izstādi un koncertu, piedāvājot bagātīgu kultūras programmu bez maksas. Pasākums pulcēs mākslas un vēstures interesentus, kā arī portugāļu folkloras mūzikas cienītājus.
Pasākums sāksies plkst. 13.00 ar lekciju "Līniju un ziedu valdzinājums. 19., 20. gadsimta mijas papīra tapešu dizains" mākslas vēsturnieces Lauras Lūses vadībā. Plkst. 14.30 sekos lekcija "Lūznavas muižas vēsture. Zināmais un jaunatklātais" ar vēsturnieku Andri Uškānu. Plkst. 16.00 tiks atklāta ekspozīcija "Kerbedza kabinets", kas veltīta muižas vēsturē nozīmīgajai Kerbedzu dzimtai. Plkst. 17.00 Lūznavas muižas parkā notiks portugāļu folkloras un mūsdienu tradīciju apvienības EmCantos koncerts "Assim Mesmo É Que É" no Portugāles. Pasākumu noslēgs portugāļu tradicionālās mūzikas instrumentu spēles meistarklase plkst. 18.30. Ieeja visos pasākumos ir bezmaksas.