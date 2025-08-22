Zīle: Bez nodokļu izmaiņām neiztikt, nākamajai valdībai būs jāpieņem ļoti sāpīgi lēmumi!
Mazināt izdevumus vai celt nodokļus? Kurp Siliņas valdība ved valsti finanšu jomā un vai vēsturiskais rēgs atkal klīst pa pasauli? Uz šiem jautājumiem TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” atbildi centās rast Eiropas Parlamenta Viceprezidents (NA) Roberts Zīle.
Uz jautājumu, kurp ved premjeres Evikas Siliņas vadītā valdība, Roberts Zīle vispirms norāda, ka viņa turpina sava priekšgājēja un partijas biedra Krišjāņa Kariņa politiku.
Kā zināms, Kariņa valdība darbojās kovida laikā un, atšķirībā no citām valstīm, iedzīvojās krietni lielos parādos.
“Siliņas politika tiek turpināta tādā pašā veidā, bet apstākļi ir kardināli citi,” saka Zīle.
Kurp tas ved un ar ko rezultēsies, viņam īsti skaidrs nav, bet nekāda optimistiskā aina nerādās. Viņš uzskata, ka bez nodokļu izmaiņām, kas nozīmē – PVN palielināšanu un kāda cita nodokļa pārskatīšanu, neiztikt.
Tiesa, pārmaiņas nenotikšot uzreiz, jo, kā zināms, nākamgad gaidāmas Saeimas vēlēšanas un šādu lēmumu pieņemšana pirms vēlēšanām nebūtu populāra.
“To atliks uz 2027. gadu, bet tai valdībai, kas nāks 2026. gada nogalē – pilnīgi jaunai vai līdzīgai kā Siliņas valdība, būs ļoti nepatīkami lēmumi jāpieņem.”
Visu raidījumu skaties šovakar TV24 pl 21:03.