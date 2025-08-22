Maršrutā Ventspils-Kaigu purvs Jelgavas novadā līdz oktobrim jārēķinās ar lielgabarīta pārvadājumiem
Sākot no svētdienas, 24. augusta, turpmāko divu mēnešu laikā maršrutā Ventspils osta– Kaigu purvs Jelgavas novadā, tiks veikti regulāri lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi.
Pārvadājumi tiks veikti pa sekojošiem autoceļiem: Ventspils (Leči)–Liepāja (P111), Liepājas šoseja (A9), Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108). Pārvadājumi paredzēti nakts laikā no plkst. 22.00–08.00, policijas pavadībā, konvojā pa diviem līdz trīs sastāviem, provizoriski ik pa divām dienām.
Būtiski satiksmes ierobežojumi nav paredzēti, taču jārēķinās, ka pārvadājumu laikā var būt palēnināta satiksme, kā arī to atsevišķās vietās īslaicīgi var apturēt, lai nodrošinātu manevru veikšanu lielagabarīta transportam. Gadījumiem, kad aiz konvoja izveidojas gara rinda vai rodas citi ar satiksmes drošību saistīt apstākļi, maršrutā ir paredzētas apstāšanās vietas lielgabarīta transportam.
Tiks transportētas 48 vēja ģeneratora spārnu detaļas ar kopējais garums 99 m un 80 vēja ģeneratora sekcijas. Pārvadājumos notiks vēja turbīnu konstrukciju piegādes "AS Latvenergo" piederošajam "Laflora Energy" vēja parkam Kaigu purvā.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, cilvēki ir aicināti zvanīt uz "VSIA Latvijas Valsts ceļi" diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.