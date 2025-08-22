Amatā stājusies jaunā Eiroparlamenta biroja vadītāja Latvijā - Anne Mete Vestergārda
Līdz ar augusta sākumu par Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāju kļuvusi Anne Mete Vestergārda (Anne Mette Vestergaard).
Anne Mete Vestergārda iepriekš strādājusi kā Eiropas Parlamenta Apmeklētāju pakalpojumu koordinēšanas daļas vadītāja Briselē un desmit gadus bijusi Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Dānijā. Pirms savas karjeras Eiropas Parlamentā Vestergārda pildījusi pienākumus Dānijas ārlietu dienestā, tai skaitā strādājot vēstniecībā ASV un Parīzē, Francijā.
"Esmu priecīga turpināt darbu Eiropas Parlamenta vidē un strādāt kopā ar profesionāļiem šeit, Latvijā. Man tā ir lieliska iespēja gan dalīties ar Skandināvijā gūto pieredzi, gan iepazīt jaunu kultūru un mācīties no Latvijas pieredzes," norāda Vestergārda.
Parlaments kopā ar Padomi pilda likumdevēja funkciju; tie ir pilnvaroti pieņemt un grozīt tiesību aktu priekšlikumus un lemt par ES budžetu. Parlaments arī uzrauga Komisijas un citu ES struktūru darbu, kā arī sadarbojas ar ES dalībvalstu parlamentiem, lai uzklausītu to viedokli. Eiropas Parlaments ir būtisks forums ES līmeņa politiskajām debatēm un lēmumu pieņemšanai. Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās no katras dalībvalsts. Viņi pārstāv iedzīvotāju intereses ES tiesību aktu izstrādē, kā arī raugās, lai citas ES iestādes darbotos demokrātiski.
Eiropas Parlamentam ir vietējie biroji (EPLO) visās ES galvaspilsētās, kā arī reģionālie biroji piecās dalībvalstīs ar vislielāko iedzīvotāju skaitu un divi biroji ārpus ES (Londonā un Vašingtonā). EPLO ir atbildīgi par EP komunikācijas pasākumu īstenošanu vietējā līmenī. To galvenais mērķis ir panākt, ka cilvēki labāk izprot, kā Eiropas Parlamenta darbs ietekmē viņu ikdienu, un veicināt sabiedrības iesaistīšanos Eiropas demokrātijas procesā.